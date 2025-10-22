Nebenzja: Neophodno primeniti Rezoluciju 1244

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Nebenzja: Neophodno primeniti Rezoluciju 1244

Moskva se zalaže za punu primenu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti o Kosovu, navodi se u saopštenju ruske Misije pri UN posle sastanka ambasadora Vasilija Nebenzje i ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića.

Kako se navodi, Nebenzja je sa srpskim zvaničnikom razgovarao o situaciji u regionu i bilateralnim odnosima. „Razmotrena je situacija na Kosovu i u Bosni i Hercegovini a posebna pažnja bila je posvećena bilateralnim odnosima“, navedeno je u saopštenju. Podsetimo, u Savetu bezbednosti, kojim trenutno predsedava Rusija, održana je sednica o Kosovu.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

"Ceo svet je čuo istinu o kršenju prava Srba na Kosovu i Metohiji": Danijela Nikolić o sednici SB UN o radu UNMIK-a

"Ceo svet je čuo istinu o kršenju prava Srba na Kosovu i Metohiji": Danijela Nikolić o sednici SB UN o radu UNMIK-a

Euronews pre 2 sata
Simić: Gervala "trabunjala" u UN o integraciji zdravstva, prosvete i infrastrukture – dijaloga o tome nema

Simić: Gervala "trabunjala" u UN o integraciji zdravstva, prosvete i infrastrukture – dijaloga o tome nema

RTV pre 3 sata
Đurić: Na sednici Saveta bezbednosti prvi put od skoro svih članica mogao se čuti položaj Srba na KiM

Đurić: Na sednici Saveta bezbednosti prvi put od skoro svih članica mogao se čuti položaj Srba na KiM

Euronews pre 3 sata
Simić: Nema nikakvog dijaloga o integraciji zdravstva, prosvete i infrastrukture

Simić: Nema nikakvog dijaloga o integraciji zdravstva, prosvete i infrastrukture

Euronews pre 3 sata
Đurić: U Savetu bezbednosti se prvi put od skoro svih članica moglo čuti u kom su položaju Srbi na KiM

Đurić: U Savetu bezbednosti se prvi put od skoro svih članica moglo čuti u kom su položaju Srbi na KiM

RTV pre 4 sati
"Podrška Saveta bezbednosti je očekivana, prekršena su ljudska prava na Kosovu i metohiji!" Politikolog o sednici Ujedinjenih…

"Podrška Saveta bezbednosti je očekivana, prekršena su ljudska prava na Kosovu i metohiji!" Politikolog o sednici Ujedinjenih nacija: Efekti se moraju videti!

Kurir pre 5 sati
Bolestan um šiptarke! "Pljuvala" Srbe usred Ujedinjenih nacija i žestoko napala navijače Crvene zvezde

Bolestan um šiptarke! "Pljuvala" Srbe usred Ujedinjenih nacija i žestoko napala navijače Crvene zvezde

Večernje novosti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBosnaHercegovinaUNBosna i HercegovinaSavet bezbednostiMoskvaKosovo i MetohijaRezolucija 1244Rusijasrbijavesti

Politika, najnovije vesti »

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Blic pre 6 minuta
Osam meseci posle izbora - skupština u Prištini i dalje pod znakom pitanja

Osam meseci posle izbora - skupština u Prištini i dalje pod znakom pitanja

Euronews pre 6 minuta
Macut na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Londonu

Macut na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Londonu

RTV pre 46 minuta
MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

N1 Info pre 50 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

Beta pre 21 minuta