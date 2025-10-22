Velika akcija policije: Hapšenja na više od 30 lokacija u Srbiji

Specijalne jedinice policije jutros su započele obimnu akciju na više desetina lokacija širom Srbije. Meta su članovi vračarskog klana i kriminalnih grupa koje sa njim sarađuju

U toku je velika akcija UKP-a hapšenja sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, saznaje RTS. Kurir je objavio da je ova akcija usmerena na pripadnike takozvanog vračarskog klana i pripadnike kriminalnih grupa sa kojima sarađuju. Akciju hapšenja, kako se saznaje, nadležno tužilaštvo sprovodi u saradnji sa Evrodžastom. Delu takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Vušović