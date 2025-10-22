Vučić: Užasan teroristički napad u Ćacilendu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je današnji incident ispred Skupštine Srbije „teroristički akt". Govorio je o „teškoj blokaderskoj bolesti" i sejanju mržnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se danas u Beogradu dogodio teroristički akt. On je u vanrednom obraćanju naveo da će konačnu formulaciju dati tužilaštvo. Govorio je o „teškoj blokaderskoj bolesti“, „sejanju mržnje“ blokadera čija je posledica napad ispred Skupštine Srbije. Pucnjava i požar u Ćacilendu: Jedna osoba ranjena, napadač uhapšen „Danas ispred Skupštine Srbije Anđelković Vladan (70) sa prebivalištem na Banovom brdu, izvršio je, to je moja