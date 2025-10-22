Vučić: Užasan teroristički napad u Ćacilendu

Vreme pre 29 minuta
Vučić: Užasan teroristički napad u Ćacilendu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je današnji incident ispred Skupštine Srbije „teroristički akt". Govorio je o „teškoj blokaderskoj bolesti" i sejanju mržnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se danas u Beogradu dogodio teroristički akt. On je u vanrednom obraćanju naveo da će konačnu formulaciju dati tužilaštvo. Govorio je o „teškoj blokaderskoj bolesti“, „sejanju mržnje“ blokadera čija je posledica napad ispred Skupštine Srbije. Pucnjava i požar u Ćacilendu: Jedna osoba ranjena, napadač uhapšen „Danas ispred Skupštine Srbije Anđelković Vladan (70) sa prebivalištem na Banovom brdu, izvršio je, to je moja
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Vučić o pucnjavi ispred Skupštine: Bilo je pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi, samo politički slep to ne vidi

Vučić o pucnjavi ispred Skupštine: Bilo je pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi, samo politički slep to ne vidi

Euronews pre 35 minuta
Vlast i opozicija oprečno o napadu ispred Skupštine Srbije

Vlast i opozicija oprečno o napadu ispred Skupštine Srbije

NIN pre 34 minuta
Najniža cena za dom 399.000 dinara, u toku potpisivanje 4.000 ugovora za sredstava za kupovinu kuća! Vučić: "Neka žive naša…

Najniža cena za dom 399.000 dinara, u toku potpisivanje 4.000 ugovora za sredstava za kupovinu kuća! Vučić: "Neka žive naša sela" (foto)

Blic pre 30 minuta
Inspektor UKP-a: Vučić izrežirao napad na Ćacilend Milivojević: Dešavanja u Ćacilendu Vučićeva režija

Inspektor UKP-a: Vučić izrežirao napad na Ćacilend Milivojević: Dešavanja u Ćacilendu Vučićeva režija

Ozon press pre 24 minuta
Vučić: Uhapšeni kod Skupštine je penzioner i bivši radnik DB-a, ovo je teroristički napad

Vučić: Uhapšeni kod Skupštine je penzioner i bivši radnik DB-a, ovo je teroristički napad

N1 Info pre 1 sat
VJT okvalifikovalo napad u "Ćacilendu" kao pokušaj ubistva

VJT okvalifikovalo napad u "Ćacilendu" kao pokušaj ubistva

N1 Info pre 1 sat
Ilić: Ako je u pitanju teroristički napad, neverovatno je da prostor nije raščišćen i obezbeđen do sad

Ilić: Ako je u pitanju teroristički napad, neverovatno je da prostor nije raščišćen i obezbeđen do sad

N1 Info pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeTužilaštvoPredsednik SrbijeTeroristički napadpožar

Ekonomija, najnovije vesti »

U čemu je tajna najpopularnije čokolade na svetu

U čemu je tajna najpopularnije čokolade na svetu

Kamatica pre 24 minuta
Vučić o pucnjavi ispred Skupštine: Bilo je pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi, samo politički slep to ne vidi

Vučić o pucnjavi ispred Skupštine: Bilo je pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi, samo politički slep to ne vidi

Euronews pre 35 minuta
Udruženje naftnih kompanija Srbije: Nema razloga za strah od nestašice goriva

Udruženje naftnih kompanija Srbije: Nema razloga za strah od nestašice goriva

N1 Info pre 24 minuta
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za sredu, 22. oktobar 2025.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za sredu, 22. oktobar 2025.

Ekapija pre 19 minuta
Vlast i opozicija oprečno o napadu ispred Skupštine Srbije

Vlast i opozicija oprečno o napadu ispred Skupštine Srbije

NIN pre 34 minuta