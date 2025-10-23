Lepo je u školi, ali mi ponekad nedostaju drugari Eldina je jedina učenica škole u udaljenom planinskom selu

Na gotovo 1.200 metara nadmorske visine, podno planine Jadovnik, smešteno je selo Kaćevo, jedno od najstarijih i najlepših u prijepoljskoj opštini.

Iako život u planini nije lak, njegovi meštani nisu odustali od svog ognjišta. Naprotiv, poslednjih godina sve više kuća dobija novi sjaj, a među njima i škola koju od zatvaranja čuva samo jedno dete – devetogodišnja Eldina Hurić. Ova učenica trećeg razreda osnovne škole "Sveti Sava" u izdvojenom odeljenju u Kaćevu svakog dana pešači i putuje šest kilometara kako bi stigla na nastavu. - Lepo mi je u školi, učiteljica je dobra, ali mi ponekad ipak nedostaju drugari.