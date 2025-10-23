Zvezda i Portugalci - jedno je sigurno VIDEO

B92 pre 1 sat
Zvezda i Portugalci - jedno je sigurno VIDEO

Crvena zvezda ima solidan istorijat utakmica sa portugalskim timovima, pre svega u 21. veku.

Volja žreba je bila takva da je u najvećem broju slučajevima rival bila Braga, sa kojom se upravo sastaje u četvrtak od 18.45, u okviru trećeg kola Lige Evrope. Navijačima crveno-belih, kada se spomene Braga, vrlo verovatno prvo na pamet padaju dueli za ulazak u grupnu fazu Kupa UEFA u sezoni 2005/06. Tada je Zvezda pod Valterom Zengom remizirala najpre u Beogradu (0:0), a onda u revanšu na gostujućem terenu izborila 1:1 i prošla dalje. Bila je to prva grupna faza
