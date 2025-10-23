Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je da će "studentska lista imati sve veću i veću podršku, i mada neki misle da će podrška da opadne s vremenom", on misli suprotno.

"Sve je veće nezadovoljstvo vlastima, i ako izbori budu za godinu dana, mislim da će studenti imati još veću podršku nego sada, bez obzira šta se bude u međuvremenu dešavalo", rekao je Đokić, u intervuu za Vreme.

Kako je naveo, "ono što je za tu listu interesantno i što ukazuje na to da studenti žele stvarno da država funkcioniše kako treba, a da nisu zainteresovani za vlast, jeste činjenica da na toj listi neće biti nijednog studenta".

Na konstataciju da neki kažu da će biti nosilac studentske liste, on je naveo da se "ne bavi politikom i da je sve do sada radio u funkciji rektora Beogradskog univerziteta", kao i da je "takvo vreme došlo da to podrazumeva govore na protestima, razgovore sa premijerom i odbranu autonomije visokog obrazovanja".

Na pitanje o ljudima koji će biti na toj listi, Đokić je rekao da "oni treba da budu produžena ruka ovoga što su studenti zamislili i za šta se već godinu dana zalažu".

"Tako da će to biti velika odgovornost i pretpostavljam da zbog toga i dugo traje to njihovo sačinavanje liste, odnosno odabir određenih kandidata koji bi se na listi našli", naveo je Đokić.

Kako je dodao, "i to je 250 ljudi u koje bi trebalo imati poverenje i koji ne bi smeli da to poverenje iznevere".

"Da, i ono što je takođe dobro jeste što zapravo svaka institucija, visokoškolska, od svih ovih državnih fakulteta predlaže kandidate. Tako da će to biti raspoređeno na čitavoj teritoriji Srbije", objasnio je Đokić.