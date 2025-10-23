Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Beta pre 3 sata

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je da će "studentska lista imati sve veću i veću podršku, i mada neki misle da će podrška da opadne s vremenom", on misli suprotno.

"Sve je veće nezadovoljstvo vlastima, i ako izbori budu za godinu dana, mislim da će studenti imati još veću podršku nego sada, bez obzira šta se bude u međuvremenu dešavalo", rekao je Đokić, u intervuu za Vreme.

Kako je naveo, "ono  što je za tu listu interesantno i što ukazuje na to da studenti žele stvarno da država funkcioniše kako treba, a da nisu zainteresovani  za vlast, jeste činjenica da na toj listi neće biti nijednog studenta".

Na konstataciju da neki kažu da će biti nosilac studentske liste, on je naveo da se "ne bavi politikom i da je sve do sada radio u funkciji rektora Beogradskog univerziteta", kao i da je "takvo vreme došlo da to podrazumeva govore na protestima, razgovore sa premijerom i odbranu autonomije visokog obrazovanja".

Na pitanje o ljudima koji će biti na toj listi, Đokić je rekao da "oni treba da budu produžena ruka ovoga što su studenti zamislili i za šta se već godinu dana zalažu".

"Tako da će to biti velika odgovornost i pretpostavljam da zbog toga i dugo traje to njihovo sačinavanje liste, odnosno odabir određenih kandidata koji bi se na listi našli", naveo je Đokić.

Kako je dodao, "i to je 250 ljudi u koje bi trebalo imati poverenje i koji ne bi smeli da  to poverenje iznevere".

"Da, i ono što je takođe dobro jeste što zapravo svaka institucija, visokoškolska, od svih ovih državnih fakulteta predlaže kandidate. Tako da će to biti raspoređeno na čitavoj teritoriji Srbije", objasnio je Đokić.

(Beta, 23.10.2025)

Povezane vesti »

Rektor Đokić: Podrška studentima će biti sve veća

Rektor Đokić: Podrška studentima će biti sve veća

Bujanovačke pre 2 sata
Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Nova pre 2 sata
Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

NIN pre 2 sata
Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, studenti ne žele vlast već da država funkcioniše kako treba

Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, studenti ne žele vlast već da država funkcioniše kako treba

Serbian News Media pre 2 sata
Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

N1 Info pre 3 sata
Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, jer je sve veće nezadovoljstvo vlašću

Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, jer je sve veće nezadovoljstvo vlašću

Radio 021 pre 3 sata
Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, sve je veće nezadovoljstvo vlastima

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriVladan Đokić

Društvo, najnovije vesti »

To što Vučić u javnom obraćanju krši zakone i ljudska prava, ne znači da mediji treba da budu njegovi saučesnici

To što Vučić u javnom obraćanju krši zakone i ljudska prava, ne znači da mediji treba da budu njegovi saučesnici

Cenzolovka pre 50 minuta
Medijskim tajkunima ortački iz budžeta: Radoici Milosavljeviću 132 miliona, Gašićima 50

Medijskim tajkunima ortački iz budžeta: Radoici Milosavljeviću 132 miliona, Gašićima 50

Cenzolovka pre 40 minuta
Student DUNP-a: Zanemareni smo od strane policije, građani brinu za našu bezbednost

Student DUNP-a: Zanemareni smo od strane policije, građani brinu za našu bezbednost

N1 Info pre 5 minuta
DevFest 2025 spaja AI i razvoj mobilnih aplikacija

DevFest 2025 spaja AI i razvoj mobilnih aplikacija

Nova ekonomija pre 15 minuta
Srednja stručna škola iz Pirota izabrana za učešće u projektu „Korak za budućnost”

Srednja stručna škola iz Pirota izabrana za učešće u projektu „Korak za budućnost”

Plus online pre 36 minuta