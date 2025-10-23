Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Beta pre 6 sati

 Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je danas da bi usvajanje zakona u izraelskom parlamentu, usmerenih na proširenje izraelskog suvereniteta na Zapadnoj obali, moglo da "ugrozi" primirje u Pojasu Gaze.

Rubio je rekao da je predsednik SAD Donald Tramp konstatovao da "ovo nije nešto što možemo da podržimo u ovom trenutku".

"To bi ugrozilo primirje (u Gazi) i bilo bi kontraproduktivno", rekao je Rubio novinarima pred današnju posetu Izraelu. 

Izraelski parlament Kneset glasao je juče o razmatranju dva zakona usmerena na proširenje izraelskog suvereniteta na okupiranoj Zapadnoj obali.

Tramp, saveznik Izraela u ratu protiv islamističkog pokreta Hamas, protiv je svake aneksije Zapadne obale od strane Izraela, projekta koji podržava izraelska krajnja desnica.

(Beta, 23.10.2025)

Ključne reči

Donald TrampGazaPojas Gaze

