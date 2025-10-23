Vremenska prognoza za četvrtak 23. oktobar: Danas sunčano i toplo, uveče naoblačenje

 U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, i toplo i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare. Jutarnja temperatura će se kretati od pet do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.

U Beogradu će biti toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Tokom dana će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura će se kretati oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepeni. Uveče će biti naoblačenje sa zapada, tokom noći kiša uz skretanje vetra na umeren severozapadni i pad temperature.

(Beta, 23.10.2025)

