Sledi drastičan pad temperature! Hitno se oglasio RHMZ: Srem i Bačka neka se spreme za obilne pljuskove, Banatu prete olujni vetrovi

Nakon nekoliko pravih letnjih dana sa temperaturama preko 20 stepeni, dolazi nam pravo jesenje vreme sa obilnijim pljuskovima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje padavine krajem dana uz pojačani vetar. Do kraja dana toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare. Na severu i severozapadu oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim predelima malo do umereno oblačno, prognozira RHMZ. Obilniji pljuskovi počinju prvo u Sremu, Bačkoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji