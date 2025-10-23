Najhladniji novembar u poslednjih 40 godina? Meteorolozi upozoravaju na dolazak polarne hladnoće

Alo pre 34 minuta
Najhladniji novembar u poslednjih 40 godina? Meteorolozi upozoravaju na dolazak polarne hladnoće

Polarni vrtlog stiže u Evropu i donosi naglo zahlađenje. Kineski model predviđa ledenu i snežnu zimu, sa najhladnijim novembrom u poslednjih 40 godina. Stručnjaci upozoravaju na hladne talase i sneg, a sličnosti sa zimom 1981/1982 daju dodatni signal za ekstremne uslove.

Danas beležimo najtopliji dan u okviru kraćeg toplog perioda ove sedmice, sa temperaturama koje mogu dostići i do 25 stepeni. Ipak, već krajem dana, sa dolaskom oblačnosti i padavina, kreće prvo zahlađenje. Meteorolozi upozoravaju da se polarni vrtlog približava Evropi, te da od petka možemo očekivati značajan pad temperatura. Stručnjaci iz Severe Weather Europe pojašnjavaju kako ovaj vrtlog utiče na zimske uslove i koliko može promeniti tok predstojeće sezone. Šta
