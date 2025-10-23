Vučević optužio izvestioca EP za Srbiju Piculu za mešanje u unutrašnje stvari zemlje, i laži

Beta pre 1 sat

 Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da se izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula "ponovo svojim izjavama direktno meša u unutrašnja pitanja Srbije", te da iznosi "brutalne laži i skandalozne proizvoljne ocene".

"Da li je to u duhu evropskih vrednosti koje navodno propagira? Evropskih nije, ali jeste u duhu Picule, čoveka iz kog progovara mržnja prema Srbiji", napisao je Vučević na mreži Iks, uz priloženi link sa Piculinim izjavama za televiziju N1.

U danas objavljenom intervjuu za N1 Picula je, govoreći o pucnjavi u "Ćacilendu" rekao da je nasilje bilo neizbežno jer "Vučićeve pristalice u njemu služe da intervenišu" protiv protivnika režima.

"Čini mi se da je taj prostor naseljen Vučićevim pristalicima i čini mi se da je to slika Vučićeve Srbije. Nasilje je bilo neizbežno jer su Vučićeve pristalice tu da intervenišu protiv svih kojima je ovaj režim dozlogrdio. Takav prostor treba vratiti svim građanima", kazao je Picula za N1.

Predsednik SNS-a Vučević je rekao da je po istoj Piculinoj matrici pisana i najnovija Rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji, koja je po njemu, "vrlo čudan tekst i suprotan načelima i vrednostima EU".

Vučević je rekao da je očekivao da će rezoluciju osuditi "napade i paljenje prostorija SNS-a, da će osuditi napad na decu koja hoće da uče, na ljude koji hoće da se kreću, da rade i žive normalno", ali da se to u njoj ignoriše. Dodao je da autore takve rezolucije  "ne interesuje istina već rušenje države i nasilno preuzimanje vlasti".

Zaključio je da "u tome neće uspeti štampanjem nakaradnih i neobavezujućih dokumenata o navodnom stanju u Srbiji, ni svim Piculinim lažima".

(Beta, 23.10.2025)

