Vučević: “Picula se brutalno meša u unutrašnja pitanja Srbije i širi laži”
Serbian News Media pre 41 minuta
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da se izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula “ponovo svojim izjavama direktno meša u unutrašnja pitanja Srbije”, te da iznosi “brutalne laži i skandalozne proizvoljne ocene”. “Da li je to u duhu evropskih vrednosti koje navodno propagira? Evropskih nije, ali jeste u duhu Picule, čoveka iz kog progovara mržnja prema Srbiji”, napisao je Vučević na mreži Iks, uz priloženi