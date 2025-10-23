Vučević: “Picula se brutalno meša u unutrašnja pitanja Srbije i širi laži”

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da se izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula “ponovo svojim izjavama direktno meša u unutrašnja pitanja Srbije”, te da iznosi “brutalne laži i skandalozne proizvoljne ocene”. “Da li je to u duhu evropskih vrednosti koje navodno propagira? Evropskih nije, ali jeste u duhu Picule, čoveka iz kog progovara mržnja prema Srbiji”, napisao je Vučević na mreži Iks, uz priloženi