Fon der Lajen nije kriva: Okončan trogodišnji spor oko nabavke vakcine protiv kovida

Vrhovni sud Belgije odlučio je danas da je krivična tužba protiv predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen zbog navodnih nepravilnosti prilikom nabavke vakcine protiv kovida neprihvatljiva, čime je okončan trogodišnji spor, potvrdio je portparol suda za Euraktiv.

Sud u Liježu prethodno je odbacio tužbu iz 2023. godine protiv Fon der Lajen, koju je bivši lobista EU Frederik Baldan podneo zbog navoda o uništavanju dokaza, korupciji i sukobu interesa. Tužbi su se tada, između ostalih, pridružili Mađarska i Poljska. Nakon toga je usledila žalba na tu presudu, koju je Vrhovni sud danas odbacio i ta odluka je konačna. (Fonet)