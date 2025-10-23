Macut: Plenković raspoložen za iznalaženje problema u vezi JANAF-a i NIS-a

Blic pre 2 sata
Macut: Plenković raspoložen za iznalaženje problema u vezi JANAF-a i NIS-a

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je večeras da se intenzivno radi na iznalaženju za rešenje problema koji je nastao uvođenjem američkih sankcija NIS-u i prestankom dotoka nafte iz JANAF-a i dodao da je danas u Londonu o tome razgovarao i sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

Macut je, nakon samita Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, ispred Lankaster hausa u Londonu, odgovarajući na pitanje hrvatskih medija, podsetio i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao i sa ruskim partnerima oko svega toga. "Naš problem sa JANAF-om je naravno vrlo jasan, imamo taj problem transporta nafte. Nismo konkretno o tome razgovarali, ja sam inicirao sa premijerom Plenkovićem da se o tome možda povede više računa, on je isto vrlo
