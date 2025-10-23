(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže naglo zahlađenje

Najtopliji dan tokom kraćeg otopljenja ove sedmice biće četvrtak kada će temperatura dostići 25 stepeni, ali već krajem istog dana uz naoblačenje i padavine počinje zahlađenje. Meteorolozi su najavili da je polarni vrtlog krenuo ka nama i da od petka treba treba očekivati niže temperature, a kako polarni vrtlog utiče na najhladniji period godine – zimu, objasnili su meteorološki stručnjaci „Severe Weather Europe“.

Polarni vrtlog, odnosno, velika zimska cirkulacija hladnog vazduha koja se proteže kroz više slojeve atmosfere iznad polarnih područja, uvek igra glavnu ulogu tokom zimske sezone u razvoju vremena, od dnevnog do nedeljnog. Ali, ove godine počinje neobično slabo, što omogućava promene i aktivnosti koje u budućnosti izgledaju dobro za sve koji priželjkuju hladniju i snežniju zimu. „Severe Weather Europe“ je objavio da je trenutno razvoj polarnog vrtloga u stratosferi