(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže naglo zahlađenje

Blic pre 2 sata
(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže…

Najtopliji dan tokom kraćeg otopljenja ove sedmice biće četvrtak kada će temperatura dostići 25 stepeni, ali već krajem istog dana uz naoblačenje i padavine počinje zahlađenje. Meteorolozi su najavili da je polarni vrtlog krenuo ka nama i da od petka treba treba očekivati niže temperature, a kako polarni vrtlog utiče na najhladniji period godine – zimu, objasnili su meteorološki stručnjaci „Severe Weather Europe“.

Polarni vrtlog, odnosno, velika zimska cirkulacija hladnog vazduha koja se proteže kroz više slojeve atmosfere iznad polarnih područja, uvek igra glavnu ulogu tokom zimske sezone u razvoju vremena, od dnevnog do nedeljnog. Ali, ove godine počinje neobično slabo, što omogućava promene i aktivnosti koje u budućnosti izgledaju dobro za sve koji priželjkuju hladniju i snežniju zimu. „Severe Weather Europe“ je objavio da je trenutno razvoj polarnog vrtloga u stratosferi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže…

(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže naglo zahlađenje

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Oboren dostavljač hrane na motoru: Nesreća u Omladinskih brigada: Na terenu policija i hitna pomoć

(Video) Oboren dostavljač hrane na motoru: Nesreća u Omladinskih brigada: Na terenu policija i hitna pomoć

Blic pre 3 minuta
(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže…

(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže naglo zahlađenje

Blic pre 2 sata
(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže…

(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže naglo zahlađenje

Blic pre 2 sata
Potpuni kolaps u Beogradu: Ljudi zaglavljeni u kolonama, gužve na mostovima, ali i u centru, vozila mile

Potpuni kolaps u Beogradu: Ljudi zaglavljeni u kolonama, gužve na mostovima, ali i u centru, vozila mile

Telegraf pre 24 sata
Dva centralna dela Beograda sutra bez vode i do 11 sati

Dva centralna dela Beograda sutra bez vode i do 11 sati

Telegraf pre 24 sata