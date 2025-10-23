Počela Treća smena: u Stelantisu u Kragujevcu! U fabrici oko 300 stranih radnika, Ristić za "Blic Biznis": "Evo šta oni rade u našoj fabrici"

Blic pre 4 sati
Počela Treća smena: u Stelantisu u Kragujevcu! U fabrici oko 300 stranih radnika, Ristić za "Blic Biznis": "Evo šta oni rade u…

U Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu angažovano je oko 300 stranih radnika od ukupno oko 2.800 zaposlenih, potvrđeno je za "Blic Biznis" iz Samostalnog sindikata te kompanije, on je dodao i da se formira treća smena, ali još uvek ne u punom kapacitetu.

Među strancima je oko 100 radnika iz Nepala i Bangladeša koji su zaposleni uz posredovanje agencija za zapošljavanje. U sindikatu su rekli da oni rade uglavnom u montaži na fizički zahtevnim radnim mestima. - U našoj fabrici su na ispomoći i radnici Stelantisovih fabrika u Evropi, a najviše je Italijana i Španaca, nešto Poljaka i oko 90 Marokanaca - rekao je Ivan Ristić iz Samostalnog sindikata za naš portal. - Treća smena je formirana, ali još uvek nije operativna
