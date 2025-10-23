Treća smena u kragujevačkom „Fijatu” uskoro u punom kapacitetu

Treća smena u proizvodnji električnog modela automobila „grande panda” u fabrici „Fijat krajsler automobili Srbija” (FCA) u Kragujevcu zvanično je oformljena ovog oktobra, kako je i bilo najavljeno, ali i dalje nije operativna.

To znači da je u treću smenu primljen određeni broj radnika, ali taj broj još nije dovoljan da bi moglo da se kaže da se u trećoj smeni radi u punom kapacitetu rada pogona. Kako ističe Ivan Ristić, predsednik Samostalnog sindikata „FCA Srbija”, za pravljenje određenog broja vozila u trećoj smeni, kao u prve dve, potrebno je vreme. – Najpre, radnici treba da prođu sve obuke, jer je takav sam proces proizvodnje. Ne mogu odmah da uđu u rotaciju, pa da se desi da iz