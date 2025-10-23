U toku saslušanja 10 osumnjičenih pripadnika Vračaraca: Sumnja se da su izvršili dva ubistva i tri pokušaja ubistva

U toku saslušanja 10 osumnjičenih pripadnika Vračaraca: Sumnja se da su izvršili dva ubistva i tri pokušaja ubistva

U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u toku su saslušanja deset osumnjičenih da su kao pripadnici grupe tzv. Vračarci i pripadnici grupe bliske njima, izvršili dva teška ubistva i tri pokušaja teškog ubistva.

Nakon saslušanja će biti poznato da li je tužilaštvo predložilo pritvor za osumnjičene. U Beogradu su uhapšeni B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć, u Šapcu Đ.T, S.M. i D.G, dok su u inostranstvu uhapšeni M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Španiji, saopštilo je ranije Javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da su
Na meti krimi-grupe ugostitelj, navijač, vlasnik kazina, Pink panter: Ozloglašeni „vračarci“ osumnjičeni za pet likvidacija

Otkrivamo ko su "vračarci" uhapšeni u Španiji: Dok ih je policija sprovodila s lisicama jedan pokazao tri prsta! Tako se slikao i njihov vođa! (foto)

Kss suspendovao uhapšenog sudiju

Dok su španski policajci hapsili "vračarca" on im pokazao 3 prsta: Pripadnik krimi-klana šokirao prilikom sprovođenja! (foto, video)

Evroliga reagovala zbog hapšenja Uroša Nikolića, stigla ga je kazna

Rugao se policiji dok su ga hapsili u Španiji! Isplivao bizaran snimak "Vračarca", pokazao tri prsta sa lisicama na rukama

KSS i Evroliga suspendovali uhapšenog sudiju

U Beogradu zaplenjeno 5,5 kilograma heroina, jedna osoba uhapšena

U Beogradu zaplenjeno oko 5,5 kilograma heroina

Osnovni sud u Velikoj Plani odgovorio na pitanje o uoptrebnoj dozvoli i dostavio dokumenta Novoj

Markeđani koji je uhapšen u Dubaiju već bio privođen u Kanu: Policija pratila članove porodice, pa ga našla u luks vili, ovog puta „pao“ zbog veze sa „vračarcima“

Na meti krimi-grupe ugostitelj, navijač, vlasnik kazina, Pink panter: Ozloglašeni „vračarci“ osumnjičeni za pet likvidacija

