Udarac za kremlj: "Indija će verovatno značajno smanjiti uvoz ruske nafte zbog sankcija SAD"

Indija ce verovatno značajno smanjiti uvoz sirove nafte od svog najvećeg dobavljača, Rusije, zbog sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, rekli su danas izvori iz indijske rafinerije Rilajans industris (Reliance Industries Ltd) za Rojters.

Rilajans industris, koji je najveći indijski kupac ruske nafte, planira da značajno smanji ili potpuno obustavi uvoz sirove nafte iz Moskve, rekla su dva izvora upoznata sa situacijom za Rojters. Američki predsednik Donald Tramp uveo je sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, prvi put u svom drugom mandatu, koje su usmerene na naftne kompanije Lukoil i Rosnjeft. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država, koje je izdalo sankcije, saopštilo je da je spremno