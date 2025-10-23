Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Broj poginulih u eksploziji u fabrici u ruskom gradu Kopejsku na istočnim padinama Južnog Urala porastao je na 12, izvestila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na guvernera Čeljabinske oblasti Alekseja Tekslera.

"Izvestija" piše da je broj poginulih od eksplozije u vojnoj fabrici blizu grada Čeljabinska porastao na 12, a da je povrijeđeno petoro ljudi. Ranije je objavljeno da su četiri osobe poginule, a da je pet povređeno. Izveštaji da je dron uleteo u fabriku nije bilo moguće odmah potvrditi. U svojoj objavi na Telegramu, Teksler nije rekao o kakvoj se fabrici radi. Međutim, prema lokalnim izveštajima, fabrika proizvodi municiju za rusku vojsku. Teksler je ranije