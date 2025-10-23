Nafta poskupljuje kako Trump pojačava pritisak na Rusiju sankcijama

Cena nafte porasla je nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele sankcije najvećim ruskim proizvođačima, dok predsednik Donald Trump pojačava pritisak na svog ruskog kolegu Vladimira Putina da pristane na pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

Brent je porastao za 3,9 odsto na blizu 65 dolara za barel, dok je West Texas Intermediate (WTI) skočio ka 61 dolaru nakon što su SAD stavile na crnu listu državnog giganta Rosneft PJSC i Lukoil PJSC, navodeći kao razlog nedostatak ruske posvećenosti miru u Ukrajini. Viši rukovodioci rafinerija u Indiji - ključnom kupcu ruske nafte - rekli su da će ograničenja onemogućiti nastavak isporuka. Sankcije predstavljaju zaokret u Trumpovoj politici, s obzirom na to da je