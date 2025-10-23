„Putin nije bio tako pošten i iskren za pregovaračkim stolom kao što smo se nadali“: Ministar finansija SAD najavio pooštravanje sankcija Rusiji

Ministar finansija SAD Skot Besent izjavio je večeras da će Vašington objaviti novu rundu sankcija protiv Moskve, dan posle odlaganja sastanka između predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina u Budimpešti o okončanju rata u Ukrajini. „Objavićemo tokom dana ili sutra ujutro značajno pooštravanje sankcija protiv Rusije“, rekao je Besent novinarima u Beloj kući. Američki ministar je rekao za kanal Foks biznis (Fox Business) da Putin nije bio „ni