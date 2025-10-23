„Putin nije bio tako pošten i iskren za pregovaračkim stolom kao što smo se nadali“: Ministar finansija SAD najavio pooštravanje sankcija Rusiji

Danas pre 3 sata  |  Beta-AFP
„Putin nije bio tako pošten i iskren za pregovaračkim stolom kao što smo se nadali“: Ministar finansija SAD najavio…
Ministar finansija SAD Skot Besent izjavio je večeras da će Vašington objaviti novu rundu sankcija protiv Moskve, dan posle odlaganja sastanka između predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina u Budimpešti o okončanju rata u Ukrajini. „Objavićemo tokom dana ili sutra ujutro značajno pooštravanje sankcija protiv Rusije“, rekao je Besent novinarima u Beloj kući. Američki ministar je rekao za kanal Foks biznis (Fox Business) da Putin nije bio „ni
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sad: uvele sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama: Oglasio se američki ministar i osudio poteze Moskve

Sad: uvele sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama: Oglasio se američki ministar i osudio poteze Moskve

Blic pre 2 sata
Tramp sprema novi udarac: Amerika će uskoro objaviti značajno pojačanje sankcija Rusiji

Tramp sprema novi udarac: Amerika će uskoro objaviti značajno pojačanje sankcija Rusiji

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinFoksMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaBudimpeštaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Sud pravde u Hagu: Izrael ne sme da koristi izgladnjivanje kao metod ratovanja

Sud pravde u Hagu: Izrael ne sme da koristi izgladnjivanje kao metod ratovanja

Kurir pre 5 minuta
Tramp: Obratiću se Kongresu ako se odlučim na kopnene udare kod Venecuele

Tramp: Obratiću se Kongresu ako se odlučim na kopnene udare kod Venecuele

Politika pre 15 minuta
Tri zatvorenika u policijskom pritvoru zbog internet pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Tri zatvorenika u policijskom pritvoru zbog internet pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Blic pre 1 sat
Uzbuna u Nemačkoj! "sukob" vojske i policije Vojnici zapucali ćorcima na policiju, oni odgovorili pravim mecima: Ima povređenih…

Uzbuna u Nemačkoj! "sukob" vojske i policije Vojnici zapucali ćorcima na policiju, oni odgovorili pravim mecima: Ima povređenih

Blic pre 30 minuta
Žena zakucala ljudima na prozor kuće: Ubrzo je otkrivena jeziva istina koju niko nije ni slutio (foto)

Žena zakucala ljudima na prozor kuće: Ubrzo je otkrivena jeziva istina koju niko nije ni slutio (foto)

Kurir pre 1 sat