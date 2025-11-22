Tramp: Zima će biti hladna; Kremlj otkriva kada bi Putin mogao da putuje u nove regione

Rat u Ukrajini – 1368. dan. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Moskva ima tekst plana američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba, koji bi mogao da bude osnova za konačno rešenje rata u Ukrajini. Mađarski premijer Viktor Orban reagovao je na američki plan u 28 tačaka, poručivši da Vašington pregovara o miru, a da je Brisel "ponovo na pogrešnom putu".

Kremlj: Moguće da Putin putuje u nove regione do kraja godine Pres-sekretar ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, priznao je mogućnost da bi šef države mogao da putuje u nove regione pre kraja godine. "Još nije na rasporedu, ali se ne može isključiti", rekao je portparol, za RIA Novosti. (RIA Novosti, Izvestija) Opširnije Kraće Ukrajina odaje počast žrtvama Holodomora Dan sećanja na žrtve Holodomora se obeležava svake godine četvrte subote u novembru