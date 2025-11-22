"Moraće da mu se svidi, ako ne,: Onda..." Tramp žestoko o mirovnom planu za Ukrajinu i reakciji Zelenskog: "Rekao sam mu i pre da nemaju karte u rukama"

Blic pre 8 sati
"Moraće da mu se svidi, ako ne,: Onda..." Tramp žestoko o mirovnom planu za Ukrajinu i reakciji Zelenskog: "Rekao sam mu i pre…

Zelenski ima rok do četvrtka da donese odluku o mirovnom planu Kritikovao je odugovlačenje rešenja sukoba, smatrajući da je dogovor trebalo da se zaključi ranije Predsednik SAD Donald Tramp rekao je večeras da će lider Ukrajina Volodimir Zelenski "morati da prihvati" mirovni plan.

Na pitanje novinara u Beloj kući da li je razgovarao sa Volodimirom Zelenskim o mirovnom planu za Ukrajinu od 28 tačaka, Tramp je rekao: - Imamo plan. Užasno je šta se dešava. To je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi. Mislimo da imamo način da postignemo mir. Zelenski će morati da ga odobri. Lider SAD se osvrnuo i na mnogobrojne kritike koje je dobio zbog mirovnog plana. - Hoćete da kažete da mu se (Zelenskom) ne sviđa? Moraće da mu se sviđa, a ako mu se ne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Putin: Trampov plan može biti osnova za rešenje u Ukrajini; Orban: Vašington pregovara o miru, Brisel na pogrešnom putu

Putin: Trampov plan može biti osnova za rešenje u Ukrajini; Orban: Vašington pregovara o miru, Brisel na pogrešnom putu

RTS pre 48 minuta
Tramp dao Ukrajini rok za prihvatanje njegovog mirovnog plana

Tramp dao Ukrajini rok za prihvatanje njegovog mirovnog plana

Danas pre 9 sati
„Da se ispune želje Rusije, a ostvari profit za SAD“: Šta sagovornici Danasa misle o najnovijem Trampovom planu za Ukrajinu…

„Da se ispune želje Rusije, a ostvari profit za SAD“: Šta sagovornici Danasa misle o najnovijem Trampovom planu za Ukrajinu

Danas pre 11 sati
Putin se oglasio o Trampovom mirovnom planu za Ukrajinu

Putin se oglasio o Trampovom mirovnom planu za Ukrajinu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBela kućaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Devojčica ubijena na zabavi Optuženi oslobođeni!

Devojčica ubijena na zabavi Optuženi oslobođeni!

Alo pre 38 minuta
Deca najugroženija, više od 1.600 zaraženih! Opasan virus hara komšilukom, četvoro mrtvih!

Deca najugroženija, više od 1.600 zaraženih! Opasan virus hara komšilukom, četvoro mrtvih!

Alo pre 38 minuta
Zašto većina ljudi u Severnoj Koreji veruje u diktaturu?

Zašto većina ljudi u Severnoj Koreji veruje u diktaturu?

Velike priče pre 1 sat
U ovim zemljama turisti se više ne osećaju dobrodošlima, a jedna se nalazi na Balkanu: "Idite kućama, ne dolazite ovde"

U ovim zemljama turisti se više ne osećaju dobrodošlima, a jedna se nalazi na Balkanu: "Idite kućama, ne dolazite ovde"

Blic pre 48 minuta
Putin: Trampov plan može biti osnova za rešenje u Ukrajini; Orban: Vašington pregovara o miru, Brisel na pogrešnom putu

Putin: Trampov plan može biti osnova za rešenje u Ukrajini; Orban: Vašington pregovara o miru, Brisel na pogrešnom putu

RTS pre 48 minuta