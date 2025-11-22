"Moraće da mu se svidi, ako ne,: Onda..." Tramp žestoko o mirovnom planu za Ukrajinu i reakciji Zelenskog: "Rekao sam mu i pre da nemaju karte u rukama"

Zelenski ima rok do četvrtka da donese odluku o mirovnom planu Kritikovao je odugovlačenje rešenja sukoba, smatrajući da je dogovor trebalo da se zaključi ranije Predsednik SAD Donald Tramp rekao je večeras da će lider Ukrajina Volodimir Zelenski "morati da prihvati" mirovni plan.

Na pitanje novinara u Beloj kući da li je razgovarao sa Volodimirom Zelenskim o mirovnom planu za Ukrajinu od 28 tačaka, Tramp je rekao: - Imamo plan. Užasno je šta se dešava. To je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi. Mislimo da imamo način da postignemo mir. Zelenski će morati da ga odobri. Lider SAD se osvrnuo i na mnogobrojne kritike koje je dobio zbog mirovnog plana. - Hoćete da kažete da mu se (Zelenskom) ne sviđa? Moraće da mu se sviđa, a ako mu se ne