Poraz Majamija na startu NBA sezone Jović postigao devet poena

ORLANDO: Košarkaši Majami hita poraženi su na gostovanju od Orlando medžika rezultatom 125:121 na otvaranju NBA sezone, a srpski košarkaš Nikola Jović postigao je devet poena u porazu svog tima.

Jović je u meču ostvario još tri skoka uz jedu ukradenu loptu i tri izgubljene. U pobedničkoj ekipi Orlanda po 24 poena postigli su Franc Vagner i Paolo Bankero, koji je imao i 11 skokova, a 23 poena je postigao Dezmond Bejn. Norman Pauel je bio najefikasniji u timu Majamija sa 28 poena, a Endrju Vigins je postigao 18 poena, dok Bem Adebajo zebeležio dabl dabl sa 15 poena i 12 skokova.