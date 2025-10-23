Poraz Majamija na startu NBA sezone Jović postigao devet poena

Dnevnik pre 27 minuta
Poraz Majamija na startu NBA sezone Jović postigao devet poena

ORLANDO: Košarkaši Majami hita poraženi su na gostovanju od Orlando medžika rezultatom 125:121 na otvaranju NBA sezone, a srpski košarkaš Nikola Jović postigao je devet poena u porazu svog tima.

Jović je u meču ostvario još tri skoka uz jedu ukradenu loptu i tri izgubljene. U pobedničkoj ekipi Orlanda po 24 poena postigli su Franc Vagner i Paolo Bankero, koji je imao i 11 skokova, a 23 poena je postigao Dezmond Bejn. Norman Pauel je bio najefikasniji u timu Majamija sa 28 poena, a Endrju Vigins je postigao 18 poena, dok Bem Adebajo zebeležio dabl dabl sa 15 poena i 12 skokova.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

Danas pre 27 minuta
Jović skroman na NBA premijeri VIDEO

Jović skroman na NBA premijeri VIDEO

B92 pre 26 minuta
Tristanu mrvice, Bogdan DNP - debakl "staračkog doma" iz LA VIDEO

Tristanu mrvice, Bogdan DNP - debakl "staračkog doma" iz LA VIDEO

B92 pre 32 minuta
Jović solidan u derbiju Floride, Rajaković ubedljivo slavio na gostovanju sa Torontom (VIDEO)

Jović solidan u derbiju Floride, Rajaković ubedljivo slavio na gostovanju sa Torontom (VIDEO)

RTV pre 1 sat
Jović slab na otvaranju: Majami porazom počeo sezonu, Tristan bez ikakvog učinka!

Jović slab na otvaranju: Majami porazom počeo sezonu, Tristan bez ikakvog učinka!

Hot sport pre 1 sat
Jović postigao devet poena u porazu Majamija od Orlanda

Jović postigao devet poena u porazu Majamija od Orlanda

Radio sto plus pre 1 sat
Teška blamaža bogdanovih Klipersa na otvaranju sezone! Juta demolirala iskusni tim iz LA, Bogdanović propustio meč!

Teška blamaža bogdanovih Klipersa na otvaranju sezone! Juta demolirala iskusni tim iz LA, Bogdanović propustio meč!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBA

Sport, najnovije vesti »

NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

Danas pre 27 minuta
Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

BBC News pre 37 minuta
Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

Radio 021 pre 37 minuta
"Bomba" na Malom Kalemegdanu - Džered Batler potpisao za Zvezdu!

"Bomba" na Malom Kalemegdanu - Džered Batler potpisao za Zvezdu!

RTV pre 31 minuta
ZVANIČNO - "Bomba" eksplodirala, Batler potpisao!

ZVANIČNO - "Bomba" eksplodirala, Batler potpisao!

Sportske.net pre 31 minuta