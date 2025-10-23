Jović skroman na NBA premijeri VIDEO

B92 pre 1 sat
Srpski reprezentativac Nikola Jović porazom je započeo sezonu u NBA ligi u dresu Majami Hita.

Majami je poražen u derbiju Floride od Orlando Medžika koji je slavio trijumf na svom parketu rezultatom 125:121. Jović je odigrao solidno prvo poluvreme, dok je u drugom mogao i bolje, pa je na kraju imao saldo od devet poena, tri skoka i jedne ukradene, ali i tri izgubljene lopte. Za 23 minuta ubacio je dve trojke iz tri pokušaja, ali je za dva poena šutirao 0/3, dok je sa penala pogodio tri od četiri šuta. Norman Pauel je bio najefikasniji u redovima Majamija sa
