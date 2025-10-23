NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

Košarkaši Majamija poraženi su u noći između srede i četvrtka na gostujućem terenu od Orlanda 121:125, u prvom meču Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović meč je počeo u prvoj petorci i za 23 minuta na terenu zabeležio je devet poena i tri skoka. Najbolji kod Majamija bio je Norman Pauel sa 28 poena i devet skokova. Orlando su do pobede predvodili Paolo Bankero sa 24 poena i 11 skokova i Franc Vagner sa 24 poena i šest asistencija. U narednom meču NBA lige, Majami će gostovati Memfisu, dok će Orlando dočekati Atlantu. Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi