Posle letnjeg dana sledi pad temperature: RHMZ najavljuje pljuskove, kada ih možemo očekivati

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Posle letnjeg dana sledi pad temperature: RHMZ najavljuje pljuskove, kada ih možemo očekivati

U Srbiji je danas pravo Miholjsko leto sa neverovatnih 25 stepeni u Beogradu, a čak 27 u nekim mestima na zapadu zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će tokom celog dana biti vedro i toplo vreme, ali da nas, u pojedinim delovima zemlje, večeras očekuje promena. Kako su naveli u najavi, krajem dana se na području Srema, Bačke, zapadne i jugozapadne Srbije očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Padavine će se, tokom noći, proširiti i na ostale krajeve zemlje, dok će temperatura biti u padu. "Svežije vreme uz čestu pojavu kiše" U petak ujutru prestanak kiše i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 24. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 24. oktobar 2025.

RTS pre 12 minuta
Najhladniji novembar u poslednjih 40 godina? Meteorolozi upozoravaju na dolazak polarne hladnoće

Najhladniji novembar u poslednjih 40 godina? Meteorolozi upozoravaju na dolazak polarne hladnoće

Alo pre 1 sat
Poznato kada počinju pljuskovi: Hitno se oglasio RHMZ, ovi delovi su prvi na udaru

Poznato kada počinju pljuskovi: Hitno se oglasio RHMZ, ovi delovi su prvi na udaru

Mondo pre 1 sat
(Radarski snimak) Što smo uživali u toplom vremenu - uživali smo: Stiže potop, a sve počinje večeras u 8

(Radarski snimak) Što smo uživali u toplom vremenu - uživali smo: Stiže potop, a sve počinje večeras u 8

Mondo pre 4 sati
"Dolazi kišoviti deo jeseni": Marko Čubrilo najavio hladan vazduh iz Rusije i sneg na planinama

"Dolazi kišoviti deo jeseni": Marko Čubrilo najavio hladan vazduh iz Rusije i sneg na planinama

Mondo pre 4 sati
Pljuskovi večeras prvo stižu u ove delove zemlje Evo kakvo nas vreme očekuje, oglasio se RHMZ

Pljuskovi večeras prvo stižu u ove delove zemlje Evo kakvo nas vreme očekuje, oglasio se RHMZ

Alo pre 4 sati
(Radarski snimak) kada i gde će da pljušti, tačno u sat: Sve počinje večeras! Stiže kišni oblak, temperatura drastično pada…

(Radarski snimak) kada i gde će da pljušti, tačno u sat: Sve počinje večeras! Stiže kišni oblak, temperatura drastično pada, ovog dana neće prestajati da pada (video)

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BačkaRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

UŽIVO Učesnici protesta stigli do Mašinske škole: Da se učenici Jovine vrate u svoju školu

UŽIVO Učesnici protesta stigli do Mašinske škole: Da se učenici Jovine vrate u svoju školu

Radio 021 pre 2 minuta
Zakazana sednica Nastavničkog veća u Jovinoj gimnaziji, roditelji đaka poručuju: "Ne pristajemo na predstave"

Zakazana sednica Nastavničkog veća u Jovinoj gimnaziji, roditelji đaka poručuju: "Ne pristajemo na predstave"

N1 Info pre 12 minuta
Protestna šetnja "Obraz uz obrazovanje" u Novom Sadu - podrška prosvetarima i đacima

Protestna šetnja "Obraz uz obrazovanje" u Novom Sadu - podrška prosvetarima i đacima

N1 Info pre 46 minuta
Novosadski studenti u blokadi: Rezolucija EP priznanje da je situacija u našoj zemlji alarmantna

Novosadski studenti u blokadi: Rezolucija EP priznanje da je situacija u našoj zemlji alarmantna

N1 Info pre 12 minuta
Počeo protest ispred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu

Počeo protest ispred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu

Beta pre 26 minuta