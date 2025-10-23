Trese se mali kalemegdan: Sada je i zvanično, Batler novi igrač Crvene zvezde!

Hot sport pre 37 minuta
Trese se mali kalemegdan: Sada je i zvanično, Batler novi igrač Crvene zvezde!

Najveće pojačanje u istoriji kluba! Crvena zvezda je i zvanično potvrdila dolazak Džereda Batlera, jednog od najzvučnijih pojačanja u poslednjih nekoliko sezona.

Klub je vest objavio na svom zvaničnom Instagram nalogu, uz poruku: „Tokom prethodne noći Džered Batler je potpisao ugovor sa crveno-belima i posle testova i medicinskih provera staviće se na raspolaganje treneru Saši Obradoviću! Dobro došao u crveno-belu porodicu!“ Ovim je Crvena zvezda potvrdila ono o čemu se danima spekulisalo — da je američki plejmejker, koji je prošle sezone briljirao u Filadelfiji, novi član tima sa Malog Kalemegdana. Објава коју дели KK
