Uzbuna uoči susreta Trampa i sija! Severna Koreja lansirala hipersonične rakete! Trese se Korejsko poluostrvo! Panika uoči samita apek-a!

Severna Koreja je objavila kako je uspešno testirala "nov, najmoderniji oružani sistem" koji uključuje nadzvučne projektile u sklopu odbrambenog programa za jačanje strateškog odvraćanja neprijatelja.

Dva nadzvučna projektila su lansirana iz područja blizu glavnog grada Pjongjangai pogodila cilj na kopnu u severoistočnom delu zemlje, objavila je državna novinska agencija KCNA. Agencija nije spomenula da li je severnokorejski lider Kim Džong Un bio prisutan na testiranju. Severna Koreja razvija nadzvučne projektile koji mogu da izvode manevre i izbegavaju PVO svojih ciljeva. Južnokorejska vojska je juče izvestila da je Severna Koreja lansirala više balističkih