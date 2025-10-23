Severna Koreja: Testirali smo važan sistem naoružanja, hipersonične rakete pogodile cilj

Severna Koreja saopštila je da je obavila novo testiranje hipersoničnih projektila. Kako navode, dve hipersonične rakete lansirane iz Pjongjanga pogodile su cilj na visoravni na severoistoku zemlje. U Seulu hitan sastanak o bezbednosti.

Raketne jedinice Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK) uspešno su testirale važan sistem naoružanja, javila je zvanična Korejska centralna novinska agencija. Dva hipersonična projektila lansirana su u sredu iz Pjongjanga ka severoistoku i pogodila su ciljnu tačku na visoravani vrha Kvesang u severoistočnom okrugu Orang, u provinciji Severni Hamgjong, navodi se u izveštaju. "Novi sistem naoružanja je testiran kao deo programa razvoja odbrambenih sposobnosti