Severna Koreja: Testirali smo važan sistem naoružanja, hipersonične rakete pogodile cilj

RTS pre 1 sat
Severna Koreja saopštila je da je obavila novo testiranje hipersoničnih projektila. Kako navode, dve hipersonične rakete lansirane iz Pjongjanga pogodile su cilj na visoravni na severoistoku zemlje. U Seulu hitan sastanak o bezbednosti.

Raketne jedinice Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK) uspešno su testirale važan sistem naoružanja, javila je zvanična Korejska centralna novinska agencija. Dva hipersonična projektila lansirana su u sredu iz Pjongjanga ka severoistoku i pogodila su ciljnu tačku na visoravani vrha Kvesang u severoistočnom okrugu Orang, u provinciji Severni Hamgjong, navodi se u izveštaju. "Novi sistem naoružanja je testiran kao deo programa razvoja odbrambenih sposobnosti
Kurir pre 16 minuta
B92 pre 16 minuta
RTV pre 1 sat
Severna Koreja

