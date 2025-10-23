Kineske državne kompanije obustavile kupovinu ruske nafte zbog američkih sankcija

N1 Info pre 22 minuta  |  Beta
Kineske državne kompanije obustavile kupovinu ruske nafte zbog američkih sankcija

Kineske državne naftne kompanije obustavile su kupovinu ruske nafte koja se prevozi morskim putem pošto su SAD uvele sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, najvećim ruskim naftnim kompanijama, reklo je više izvora agenciji Rojters.

Četiri kineske kompanije odlučile su se za taj potez u trenutku kada su rafinerije Indije, najvećeg kupca ruske nafte koja se prevozi morskim putem, primorane da znatno smanje uvoz sirove nafte iz Rusije, kako ne bi prekršile sankcije koje su SAD uvele Moskvi zbog napada na Ukrajinu. Nagli pad tražnje za naftom Rosnjefta i Lukoila smanjiće prihode Moskve od nafte i primorati vodeće svetske uvoznike da traže alternativne izvore i da podignu globalne cene tog
Ključne reči

MoskvaUkrajinaRojtersIndijaRusijanafta

