Putin pozvao na dijalog posle odlaganja sastanka sa Trampom

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je na nastavak "dijaloga" nakon što je njegov američki kolega Donald Tramp odložio zakazani sastanak u Budimpešti. „Dijalog je uvek bolji od konfrontacije, sporova, a još više od rata“, rekao je Putin, prenose ruske novinske agencije.

Putin je zapretio „veoma jakim“ odgovorom u slučaju napada na rusku teritoriju američkim raketama Tomahavk, što Ukrajina zahteva od Vašingtona. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije uspeo tokom svoje posete Vašingtonu prošle nedelje da ubedi Trampa da isporuči Tomahavke Kijevu. Ruski predsednik je rekao da su sankcije koje je u sredu usvojio Vašington protiv ruskog naftnog sektora „ozbiljne“, ali da neće imati „značajan uticaj“ na ekonomiju zemlje. „One su