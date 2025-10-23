Putin pozvao na dijalog posle odlaganja sastanka sa Trampom

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Putin pozvao na dijalog posle odlaganja sastanka sa Trampom

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je na nastavak "dijaloga" nakon što je njegov američki kolega Donald Tramp odložio zakazani sastanak u Budimpešti. „Dijalog je uvek bolji od konfrontacije, sporova, a još više od rata“, rekao je Putin, prenose ruske novinske agencije.

Putin je zapretio „veoma jakim“ odgovorom u slučaju napada na rusku teritoriju američkim raketama Tomahavk, što Ukrajina zahteva od Vašingtona. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije uspeo tokom svoje posete Vašingtonu prošle nedelje da ubedi Trampa da isporuči Tomahavke Kijevu. Ruski predsednik je rekao da su sankcije koje je u sredu usvojio Vašington protiv ruskog naftnog sektora „ozbiljne“, ali da neće imati „značajan uticaj“ na ekonomiju zemlje. „One su
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vladimir Putin: Odgovor na „tomahavke‟ bio bi zapanjujuć, neka razmisle o tome

Vladimir Putin: Odgovor na „tomahavke‟ bio bi zapanjujuć, neka razmisle o tome

Politika pre 35 minuta
Putin pozvao na dijalog nakon što je Tramp odložio njihov sastanak

Putin pozvao na dijalog nakon što je Tramp odložio njihov sastanak

Nedeljnik pre 1 sat
Putin: Odgovor na „tomahavke‟ bio bi zapanjujuć — za Samit u Budimpešti potrebna priprema

Putin: Odgovor na „tomahavke‟ bio bi zapanjujuć — za Samit u Budimpešti potrebna priprema

Sputnik pre 3 sata
Ovo će ih skupo koštati: Putin o novim antiruskim sankcijama /video/

Ovo će ih skupo koštati: Putin o novim antiruskim sankcijama /video/

Sputnik pre 2 sata
Putin pozvao na dijalog posle odlaganja sastanka sa Trampom

Putin pozvao na dijalog posle odlaganja sastanka sa Trampom

N1 Info pre 2 sata
"Neka razmisle o tome"! Putin o pretnjama "tomahavkama": Ako se takvo oružje upotrebi za napad na Rusiju, odgovor će biti…

"Neka razmisle o tome"! Putin o pretnjama "tomahavkama": Ako se takvo oružje upotrebi za napad na Rusiju, odgovor će biti šokantan!

Blic pre 3 sata
"Rusija neće popustiti"! Putin o američkim sankcijama: To je neprijateljski čin, pretrpećemo određene gubitke ali se naša…

"Rusija neće popustiti"! Putin o američkim sankcijama: To je neprijateljski čin, pretrpećemo određene gubitke ali se naša energetika oseća sigurno!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNECUkrajinaVašingtonBudimpeštaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Danas pre 1 sat
Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 30 minuta
"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo…

"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo videli, ostali su u šoku

Blic pre 20 minuta
Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Danas pre 1 sat
Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Ministar odbrane BiH: Od danas BiH na korak bliže članstvu u NATO

Danas pre 2 sata