Putin: Odgovor na „tomahavke‟ bio bi zapanjujuć — za Samit u Budimpešti potrebna priprema

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je tokom njegovog poslednjeg razgovora sa američkim liderom Donaldom Trampom samit u Budimpešti predložila američka strana.

Kako je istakao Putin, u pitanju je, pre odlaganje samita u Budimpešti. Za takav samit potrebne su pripreme, primetio je predsednik. Prema rečima ruskog lidera, dijalog je uvek bolji od nastavka rata. Putin je nazvao razgovore o mogućnosti isporuka raketa „tomahavk“ Kijevu pokušajem eskalacije. Putin se obratio novinarima nakon završetka 17. kongresa Ruskog geografskog društva.