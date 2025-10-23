Supruga Netanjahua lobirala kod ministara da potpišu zahtev za njegovo pomilovanje

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je prošle nedelje izraelskog predsednika Isaka Hercoga da pomiluje Netanjahua

TEL AVIV – Supruga premijera Izraela Benjamina Netanjahua, Sara, lobirala je kod ministara iz partije Likud da potpišu pismo predsedniku Isaku Hercogu u kojem se traži pomilovanje Netanjahua, preneli su danas izraelski mediji. Pismo koje je potpisalo svih 19 ministara i zamenika ministara iz redova Likuda, juče je predato Hercogu, prenosi agencija KAN. Između ostalog, u pismu se tvrdi da suđenje „šteti jedinstvu naroda” i ističe da Netanjahu „predvodi istorijsku