Supruga Netanjahua lobirala kod ministara da potpišu zahtev za njegovo pomilovanje

Politika pre 1 sat
Supruga Netanjahua lobirala kod ministara da potpišu zahtev za njegovo pomilovanje

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je prošle nedelje izraelskog predsednika Isaka Hercoga da pomiluje Netanjahua

TEL AVIV – Supruga premijera Izraela Benjamina Netanjahua, Sara, lobirala je kod ministara iz partije Likud da potpišu pismo predsedniku Isaku Hercogu u kojem se traži pomilovanje Netanjahua, preneli su danas izraelski mediji. Pismo koje je potpisalo svih 19 ministara i zamenika ministara iz redova Likuda, juče je predato Hercogu, prenosi agencija KAN. Između ostalog, u pismu se tvrdi da suđenje „šteti jedinstvu naroda” i ističe da Netanjahu „predvodi istorijsku
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Supruga Netanjahua lobirala kod ministara da potpišu zahtev za njegovo pomilovanje

Supruga Netanjahua lobirala kod ministara da potpišu zahtev za njegovo pomilovanje

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelTel AvivDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Sud pravde u Hagu: Izrael ne sme da koristi izgladnjivanje kao metod ratovanja

Sud pravde u Hagu: Izrael ne sme da koristi izgladnjivanje kao metod ratovanja

Kurir pre 5 minuta
Tramp: Obratiću se Kongresu ako se odlučim na kopnene udare kod Venecuele

Tramp: Obratiću se Kongresu ako se odlučim na kopnene udare kod Venecuele

Politika pre 15 minuta
Tri zatvorenika u policijskom pritvoru zbog internet pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Tri zatvorenika u policijskom pritvoru zbog internet pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Blic pre 1 sat
Uzbuna u Nemačkoj! "sukob" vojske i policije Vojnici zapucali ćorcima na policiju, oni odgovorili pravim mecima: Ima povređenih…

Uzbuna u Nemačkoj! "sukob" vojske i policije Vojnici zapucali ćorcima na policiju, oni odgovorili pravim mecima: Ima povređenih

Blic pre 30 minuta
Žena zakucala ljudima na prozor kuće: Ubrzo je otkrivena jeziva istina koju niko nije ni slutio (foto)

Žena zakucala ljudima na prozor kuće: Ubrzo je otkrivena jeziva istina koju niko nije ni slutio (foto)

Kurir pre 1 sat