Rubio: Potezi izraelskog Kneseta o aneksiji Zapadne obale prete sporazumu o Gazi

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi potez izraelskog parlamenta, Kneseta ka aneksiji Zapadne obale ugrozio plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas u Gazi.

"U Knesetu su usvojili glasanje, ali predsednik (Tramp) je jasno stavio do znanja da to nije nešto što bismo trenutno podržali. Mislimo da postoji potencijal da ugrozi mirovni sporazum", rekao je Rubio novinarima pre nego što je poleteo za Izrael, prenosi danas Tajms of Izrael. Tramp je ranije najavio da neće dozvoliti potencijalnu izraelsku aneksiju Zapadne obale, usred rastućeg protivljenja arapskih država. "Oni su demokratija, ljudi će moći da glasaju, ljudi će