(BLOG) Posle prekida štrajka glađu: Dijana Hrka i Milomir Jaćimović i dalje u šatorima

Dijana Hrka prekinula je štrajk glađu u ponedeljak, a Milomir Jaćimović u utorak.

Oboje su najavili nastavak borbe i ostali ispred zgrada Skupštine u Beogradu i Banovine u Novom Sadu. Sve o jučerašnjem danu, pročitajte u našem BLOGU. 4 Objave 11:12 pre 1h Učenici Mašinske škole, koji su danas stupili u trodnevni bojkot nastave u znak podrške Jaćimovićima, stigli su ispred zgrade Banovine gde Milomir Jaćimović i njegov sin borave već deseti dan. U pitanju su đaci škole koju pohađa i sin Milomira Jaćimovića, a kako su najavili, stupili su u bojkot