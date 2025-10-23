Može li Amerika preživeti Trampa

Radar pre 40 minuta  |  Jovana Đurović
Može li Amerika preživeti Trampa

Uprkos tome što je protestovalo sedam miliona demonstranata, činjenica je da Kongres ne protivreči predsedniku, naklonjeni su mu Apelacioni i Vrhovni sud, a svi koje percipira kao neprijatelje rizikuju da budu meta odmazde

za Radar iz Vašingtona Ako niste besni, onda niste svesni šta se dešava, pisalo je na transparentu 76-godišnje Ketrin, koja je sa porodicom došla na protest „No Kings“ u Vašingtonu. „Svedočimo eroziji svega što 250 godina naše istorije predstavlja. Ja sam učestvovala u mirnim protestima 60-ih i 70-ih, toliko se stvari od tada promenilo nabolje, a sad idemo unazad. Ne mogu da verujem da u ovim godinama opet moram na ulicu zbog jednog čoveka“, kaže razočaranim tonom
Fon der Lajen nije kriva: Okončan trogodišnji spor oko nabavke vakcine protiv kovida

Tramp otkazao sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

„Putin nije bio tako pošten i iskren za pregovaračkim stolom kao što smo se nadali“: Ministar finansija SAD najavio pooštravanje sankcija Rusiji

Odbačena tužba protiv Ursule fon der Lajen

Zadavio komšinicu žicom, zakopao u bunar i posadio cveće: Onda je rešio da kup stan žrtve i očekivao novo ročište: Usledio je hladan tuš!

Vašington će pooštriti sankcije Rusiji, Tramp razočaran Putinom

Zatvoreno područje oko Bele kuće: "Tramp je bio u rezidenciji u vreme incidenta": Muškarac se vozilom zabio u kapiju Tajne službe (video)

Može li Amerika preživeti Trampa

Horor kod seča: Majka (26) namerno ubila ćerku (8): Drogirana i pijana se namerno zakucala u vozilo iz suprotnog pravca, dete stradalo na mestu

Tramp otkazao sastanak sa Putinom: "Naši razgovori nikud ne vode"

Fon der Lajen nije kriva: Okončan trogodišnji spor oko nabavke vakcine protiv kovida

Tramp otkazao očekivani sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

