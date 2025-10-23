Može li Amerika preživeti Trampa

Uprkos tome što je protestovalo sedam miliona demonstranata, činjenica je da Kongres ne protivreči predsedniku, naklonjeni su mu Apelacioni i Vrhovni sud, a svi koje percipira kao neprijatelje rizikuju da budu meta odmazde

za Radar iz Vašingtona Ako niste besni, onda niste svesni šta se dešava, pisalo je na transparentu 76-godišnje Ketrin, koja je sa porodicom došla na protest „No Kings“ u Vašingtonu. „Svedočimo eroziji svega što 250 godina naše istorije predstavlja. Ja sam učestvovala u mirnim protestima 60-ih i 70-ih, toliko se stvari od tada promenilo nabolje, a sad idemo unazad. Ne mogu da verujem da u ovim godinama opet moram na ulicu zbog jednog čoveka“, kaže razočaranim tonom