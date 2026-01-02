Tramp se oglasio o protestima u Iranu: Vašington spreman za akciju

Vesti online pre 1 sat  |  AP (P. V.)
Tramp se oglasio o protestima u Iranu: Vašington spreman za akciju

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će SAD pružiti pomoć demonstrantima u Iranu, ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti ubijaju mirne učesnike protesta.

Tramp je napisao na društvenoj mreži “Istina” da je običaj iranskih vlasti da ubijaju mirne učesnike protesta, a da je Vašington spreman za akciju. “Ako Iran puca i nasilno ubija mirne demonstrante, što je njihov običaj, Sjedinjene Američke Države će im priteći u pomoć. Spremni smo za akciju”, napisao je Tramp. Najmanje sedmoro ljudi je poginulo u demonstracijama zbog ekonomske krize u Iranu koje su se proširile i na ruralne pokrajine, saopštile su vlasti. Ljudi
