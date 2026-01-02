Iran zapretio Trampu: Ako ispuni pretnju, gađaćemo američke baze na Bliskom istoku

Iran će napasti američke baze na Bliskom istoku ako Sjedinjene Države pokažu agresiju, izjavio je Mohamed Bager Galibaf, predsednik parlamenta Islamske Republike.

„Nepoštovani predsednik Sjedinjenih Država trebalo bi da zna da će, kao rezultat ovog zvaničnog priznanja, sve američke baze i njihove oružane snage širom Bliskog istoka postati naša legitimna meta kao odgovor na svaku moguću američku avanturu“, napisao je na društvenoj mreži X. Ranije u petak, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ako Iran „ubije mirne demonstrante“, Sjedinjene Države će im priteći u pomoć. Prema rečima predsednika parlamenta, strane