Iran poslao odgovor na Trampove pretnje

Ali Larijani, savetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio je danas Donalda Trampa na rizik od “destabilizacije” Bliskog istoka, nakon što je američki predsednik poručio da bi SAD mogle da “priskoče u pomoć” protestantima ako Iran bude nasilno gušio mirne demonstracije. Protesti se šire Iranom Šta je objavio Trump?

Delove Irana zahvatili su protesti koji su počeli u nedelju u Teheranu i prvo su bili povezani sa visokim troškovima života, ali su se od tada proširili i na političke zahteve. U lokalnim sukobima između protestanata i policije u četvrtak je na zapadu zemlje ubijeno šest osoba, preneli su lokalni mediji. “Ako Iran bude pucao na mirne protestante i nasilno ih ubijao, kao što mu je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočiće u pomoć”, objavio je Tramp na društvenoj