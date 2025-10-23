Osuda vlasti i podrška studentima

Suprotno tvrdnjama vlasti o „napadu na Srbiju“, traže se individualne sankcije za odgovorne za kršenje zakona i ljudskih prava, ali i slanje ad hok misije EU kako bi se na licu mesta procenilo stanje demokratije

Može vlast da nastavi da zamajava svoje birače pričom o nebitnosti Evropskog parlamenta, ali teško da je baš potpuno slepa na jasan signal pretećeg gubitka (najvažnije) spoljnopolitičke stolice, kakav je Rezolucija o polarizaciji i rastućoj represiji u Srbiji godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu, koja bi trebalo da je usvojena u vreme dok je Radar štampan. Pitanje je samo da li će se, posle dobijenog šamara, zaustaviti na vređanju evroparlamentaraca i