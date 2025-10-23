Nemačka policija zbog nesporazuma upucala vojnika tokom vežbe

Radio 021 pre 36 minuta  |  Tanjug
Nemačka policija zbog nesporazuma upucala vojnika tokom vežbe

Nemačka policija je zbog nesporazuma greškom upucala vojnika tokom velike vežbe nemačkih oružanih snaga - Bundesvera, u gradu Erdingu na jugu Bavarske, saopštili su zvaničnici.

Portparol Operativne komande Bundesvera rekao je nemačkim medijima da je do pucnjave između vojnika koji su učestvovali u vežbi i policije, koju su pozvali lokalni stanovnici, došlo zbog nesporazuma, prenosi Dojče vele. Kako je potvrđeno iz lokalne policije, vojnik je u bolnicu primljen zbog lakših povreda. Bundesver trenutno sprovodi vežbu pod nazivom "Maršal pauer", u kojoj učestvuje oko 500 vojnih policajaca, kao i stotine pripadnika policijskih, vatrogasnih i
