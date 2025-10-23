Košarkaški savez Srbije suspendovao sudiju Uroša Nikolića

Predsednik sudijske komisije Košarkaškog saveza Srbije Milorad Milojković suspendovao je sudiju Uroša Nikolića zbog osnovane sumnje da je učinio prekršaj za koji se može izreći vremenska kazna zabrane vršenja dužnosti košarkaškog sudije.

U saopštenju se navodi da je Nikolić suspendovan na osnovu člana 5 stava 1 tačka 7 Pravilnika o službenim licima KSS, a u vezi sa članom 50 Disciplinskog pravilnika KSS. "Kako postoji osnovana sumnja da je košarkaški sudija Nikolić učinio prekršaj za koji se može izreći vremenska kazna zabrana vršenja dužnosti košarkaškog sudije, predsednik SK KT KSS je doneo odluku kao u izreci. Ova Odluka biće dostavljena Sudijskoj komisiji na dalji disciplinski postupak, a na