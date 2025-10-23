Tramp: Susret sa Putinom mi se nije činio ispravnim; EU je odobrila 19. paket sankcija protiv Rusije

RTS pre 14 minuta
Rat u Ukrajini – 1.338. dan. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je "otkazao" očekivani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom koji je trebalo da se održi u Budimpešti. Zemlje EU odobrile su 19. paket sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, koji uključuje zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa, saopštilo je dansko predsedništvo EU.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je "otkazao" očekivani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom koji je trebalo da se održi u Budimpešti. "Jednostavno mi se nije činilo ispravnim. Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo – pa sam otkazao, ali ćemo to uraditi u budućnosti", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Si-En-En. Evropska unija (EU) odobrila je 19. paket sankcija protiv Rusije. Novi paket sankcija stupiti na snagu
