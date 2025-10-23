Toplo i vetrovito, uveče naoblačenje, temperatura do 26 stepeni

RTV  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će biti toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare, a tokom dana biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura će se kretati od pet do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni. U Novom Sadu će biti toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Tokom dana
