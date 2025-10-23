Policija pretresla vozilo u pratnji studenata koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada

Slobodna Evropa pre 26 minuta
Policija pretresla vozilo u pratnji studenata koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada

Policija u Kosjeriću, na jugozapadu Srbije, pretresla je vozilo u pratnji studenata iz Novog Pazara, koji pešače ka Novom Sadu gde će 1. novembra biti obeležena godišnjica pada nadstrešnice.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, policija je kod sela Bjeloperica u opštini Kosjerić oko 19 časova zaustavila i izvršila pregled vozila Opel "zafira" kojim je upravljao Z. M. (1974). "Policija je prilikom pregleda vozila, pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi, dok će protiv vozača biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava iz Zakona o oružju i municiji", saopštio
