UŽIVO Braga – Zvezda: Tek je treće kolo, a mnogo je bitno!

Sport klub pre 45 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
UŽIVO Braga – Zvezda: Tek je treće kolo, a mnogo je bitno!

Veliki sportski dan za navijače Crvene zvezde počinje utakmicom fudbalera u Bragi, a završiće se duelom košarkaša sa Baskonijom u Evroligi.

Utakmica trećeg kola Lige Evrope u Bragi počinje u 18.45, izveštač Sport kluba Branko Spasojević je na licu mesta i u našem blogu uživo možete da pratite sva dešavanja uoči i tokom meča. Tek je treće kolo Lige Evrope, ali ova utakmica se kotira kao jedna od najbitnijih za Crvenu zvezdu za plasman u drugi krug takmičenja. Imperativ je da se ne izgubi, a pobeda bi u velikoj meri potkrepila ambicije. Braga igra slabo u prvenstvu Portugala, ali u Ligi Evrope ima
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Jake snage policije čekaju Delije: Specijalci na stadionu "Munisipal"! Zvezda će imati podršku 1.500 navijača

Jake snage policije čekaju Delije: Specijalci na stadionu "Munisipal"! Zvezda će imati podršku 1.500 navijača

Kurir pre 5 minuta
Uživo Braga - Crvena zvezda: Novi juriš na Portugal, šta je spremio Milojević?

Uživo Braga - Crvena zvezda: Novi juriš na Portugal, šta je spremio Milojević?

Mondo pre 5 minuta
Zvezda na velikom ispitu – mogu li crveno-beli do podviga u Portugalu?

Zvezda na velikom ispitu – mogu li crveno-beli do podviga u Portugalu?

Nova pre 15 minuta
Prva futsal liga: Meč sa liderm na tabeli Loznicom najteži u sezoni zaVranjance

Prva futsal liga: Meč sa liderm na tabeli Loznicom najteži u sezoni zaVranjance

Jug press pre 55 minuta
Baskonija sledeći rival Zvezdi u Beogradu

Baskonija sledeći rival Zvezdi u Beogradu

RTS pre 1 sat
VIDEO Policija zabranila okupljanja navijača Zvezde, „delije“ uspele da se organizuju

VIDEO Policija zabranila okupljanja navijača Zvezde, „delije“ uspele da se organizuju

Nova pre 55 minuta
Zvezda protiv brage - četvrto poglavlje: Crveno-beli imaju bogat istorijat utakmica sa portugalskim klubovima

Zvezda protiv brage - četvrto poglavlje: Crveno-beli imaju bogat istorijat utakmica sa portugalskim klubovima

Kurir pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKošarkaCrvena ZvezdaEvroligaPortugalLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Moto GP: Mark Markez neće voziti do kraja sezone

Moto GP: Mark Markez neće voziti do kraja sezone

Auto blog pre 25 minuta
Partizan našao centra u Real Madridu?!

Partizan našao centra u Real Madridu?!

Sportske.net pre 5 minuta
Marina Maljković više nije selektorka Srbije!?

Marina Maljković više nije selektorka Srbije!?

Sportske.net pre 21 minuta
Srđan Blagojević pred mladost: „Izuzetno cenim kolegu Lalatovića – Jedan od teških zadataka!“

Srđan Blagojević pred mladost: „Izuzetno cenim kolegu Lalatovića – Jedan od teških zadataka!“

Hot sport pre 11 minuta
Blagojević pred Mladost: Čeka nas najiskusniji tim u ligi, Zdjelar trenira sa nama

Blagojević pred Mladost: Čeka nas najiskusniji tim u ligi, Zdjelar trenira sa nama

RTS pre 1 minut