Liga Evrope: Zvezda bez šanse protiv Brage

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Bragi rezultatom 2:0 (1:0) u trećem kolu Lige Evrope.

Prvu priliku na meču imali su gosti u četvrtom minutu, ali je šut iskosa Radonjića bez većih problema odbranio Horniček. Potom smo uglavnom videli igru na polovini beogradskog kluba, a nakon greške Učene domaći su poveli. Igrao se 22. minut utakmice kada Učena nije uspeo da otkloni opasnost sa svoje polovine terena, a onda je lopta došla do Rikara Horte koji je s boka nesebično proigrao Frana Navara za 1:0. Izabranici Vladana Milojevića nisu uspeli potom da dođu do