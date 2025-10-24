Liga Evrope: Zvezda bez šanse protiv Brage

Danas pre 2 sata  |  A. Pavlović
Liga Evrope: Zvezda bez šanse protiv Brage

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Bragi rezultatom 2:0 (1:0) u trećem kolu Lige Evrope.

Prvu priliku na meču imali su gosti u četvrtom minutu, ali je šut iskosa Radonjića bez većih problema odbranio Horniček. Potom smo uglavnom videli igru na polovini beogradskog kluba, a nakon greške Učene domaći su poveli. Igrao se 22. minut utakmice kada Učena nije uspeo da otkloni opasnost sa svoje polovine terena, a onda je lopta došla do Rikara Horte koji je s boka nesebično proigrao Frana Navara za 1:0. Izabranici Vladana Milojevića nisu uspeli potom da dođu do
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Povređen Marko Arnautović

Povređen Marko Arnautović

Danas pre 3 sata
Povređen Marko Arnautović

Povređen Marko Arnautović

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije trenutke sa utakmice Crvena zvezda – Baskonija

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije trenutke sa utakmice Crvena zvezda – Baskonija

Danas pre 7 minuta
Novi skok Zvezde na tabeli Evrolige

Novi skok Zvezde na tabeli Evrolige

Danas pre 17 minuta
Zvezda se razigrala u drugom poluvremenu i stigla do četvrte vezane pobede u Evroligi

Zvezda se razigrala u drugom poluvremenu i stigla do četvrte vezane pobede u Evroligi

Danas pre 31 minuta
Košarkaši Asvela trujumfovali protiv Dubaija u Evroligi

Košarkaši Asvela trujumfovali protiv Dubaija u Evroligi

Danas pre 1 sat
Zvezdu protiv Baskonije bodri Novak Đoković u društvu slavnog fudbalera

Zvezdu protiv Baskonije bodri Novak Đoković u društvu slavnog fudbalera

Danas pre 1 sat