Sportski žurnal pre 8 minuta
Kss suspendovao uhapšenog sudiju

Mediji su preneli da je Nikolić uhapšen u sredu u velikoj akciji policije, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal

- Predsednik sudijske komisije Košarkaškog saveza Srbije suspendovao je sudiju Uroša Nikolića zbog osnovane sumnje da je učinio prekršaj za koji je se može izreći vremenska kazna zabrane vršenja dužnosti košarkaškog sudije - navode iz KSS. - Odluka koja je u prilogu saopštenja biće dostavljena Sudijskoj komisiji na dalji disciplinski postupak, a na osnovu Disciplinskog pravilnika KSS - navodi se u odluci predsednika sudijske komisije Košarkaškog saveza Srbije
